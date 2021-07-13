確診的案15385才在3天前成交新車，還立刻連跑兩家汽車百貨幫愛車添購配備，沒想到今天確診，入住隔離病房。(圖／徐耀昌臉書)

「護國神山」台積電員工再傳確診，居住在苗栗的案15385為案15355同事，足跡跑遍新竹市區，其中5個足跡與車行有關，疑因才剛「迎娶」新車，正在裝扮愛車，卻接獲確診消息，網友直呼簡直從天堂掉至地獄。

新竹市長林智堅表示，案15385的37歲男子雖居住於苗栗，但本身為新竹人，在台積電上班，家人也住在新竹市，因此足跡幾乎都圍在新竹市。而該個案本月9日先到福特新苗車廠，接著前往交車中心。隔天再度前往交車中心後，又接連2天前往東區與竹北市的汽車百貨購物。

林智堅也證實，該個案確實在近日購買了一輛新車，與其接觸的6名福特業務也因此匡列緊急採檢，目前還有2人結果尚未出爐。

網友也搖頭直呼：「真的是從天堂掉到地獄」、「看足跡就知道最近他都在忙新車」、「賀成交變成確診，幫QQ」、「交車完連跑兩家汽車百貨，可見他有多開心」，也有人閒聊：「台GG的看福特，好像有點節儉」、「搞不好人家牽Mustang」、「TSMC不是都用特斯拉代步嗎」。