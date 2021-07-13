藝人郭書瑤（瑤瑤）擁有甜美可愛的形象，多年在演藝圈的成績相當亮眼，一部愛情電影《再說一次我願意》於今年秋季即將上映，與男演員蔡凡熙共同主演，因此受到不少電影迷的期待。最近郭書瑤在社群上與粉絲們互動一系列的時尚照，一彎腰超兇W全現形。

郭書瑤昨（12日）在個人Instagram分享生活，她戴著一頂白色帽子，穿著粉紅色的上衣，U型領口曬出渾球美胸，搭配白色的迷你短裙，在室內房間拱門處，微微地探頭望出去，她很渴望地表示：「「等到什麼時候才可以出去玩？還是坐著別出去好了。」藝人安心亞溫馨地回應：「抱妳出來！」瑤瑤也大方回應對方：「快把我帶走，拜託！」

郭書瑤在社群裡，分享自己發生過的糗事：「 我常常指左邊說右邊，看右邊說左邊，但我真的不是左右不分的人，我只是腦跟身體不合一，最近在練習讓他們盡量合作，真的不是太容易⋯」海芬也回應她：「我也常這樣子跟司機先生說請右轉，但是手指的是左邊。」

許多網友回應瑤瑤：「那我就陪妳一起坐呀」、「等你出外景，越辣越好！」、「想問身上這一件衣服，可以在哪下單？」、「這系列照真的太好看了！」、「好胸（凶）的微探頭，看到了！」

★《中時新聞網》提醒您

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。