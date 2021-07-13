枋寮醫院因Delta病毒影響暫停急門診16天後，屏縣府稍早宣布，因全院工作人員3度PCR採檢陰性，並有擴大清消、環境監測，同意14日上午8時起恢復營運。屏東縣長潘孟安表示，這一役感謝枋寮醫院和地方民眾共同配合抗疫，守住國境之南。

屏縣府指出，枋寮醫院包含醫護、行政、工友、警衛等人員共327人，前後歷經3次PCR篩檢，全數都為陰性，且院內沒有新增病例，經院方提出相關工作人員PCR檢驗報告、排班、人員接種疫苗及營運恢復計畫等資料，縣府報請中央流行疫情指揮中心同意後，恢復其營運。

縣府說，在枋寮確診果農案號「14734」證實感染Delta病毒後，因果農與枋山多名群聚感染者都曾到過枋寮醫院就診，枋寮醫院於6月28日起緊急暫停急門診，當天縣府立即擴大匡列有重疊足跡的民眾、醫院工作人員採檢及隔離，同時火速以篩檢站在枋寮醫院週邊築起一圈又一圈的「防火牆」。

縣府說，6月28日設置防堵第一圈的枋寮國小社區篩檢站，29日增設第二圈東海國小社區篩檢站、建興國小社區篩檢站，逐步擴大篩檢範圍，30日成立枋寮前進指揮所迅速有效處理相關防疫業務，盡力阻斷所有可能傳染鏈。

至7月11日枋山、枋寮專案擴大匡列居家隔離者全數解除隔離，屏東Delta疫情獲得控制；而枋寮醫院申請恢復營運，為這波Delta疫情劃下句點。