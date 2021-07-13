國內疫情嚴峻，PCR檢驗需求大增，金萬林陸續導入試劑與儀器設備逾30家醫療中心及檢驗所，並積極輔導企業篩檢，隨檢測儀器設備、試劑出貨大幅成長，金萬林5、6月營收連續創下歷史新高，6月營收較去年同期成長228％，再較5月成長52.36％；累計上半年營收2.47億元，年增108.72％，亦為歷年同期新高。

金萬林表示，檢測儀器設備訂單滿手，將在下半年陸續出貨貢獻營收，加上試劑的剛性需求成長，預期下半年營收將再超越上半年。

看好前景發展，金萬林今召開2021年股東常會，會中承認2020年度營業報告書及財務報表，並討論資本公積轉增資發行新股，決議每股配發股票股利0.47元，也同時通過股票上市（櫃）申請案。

金萬林專注於分子檢測平台的開發，去年全球新冠肺炎疫情爆發，快速研發設計出新冠病毒核酸檢測自動判讀套件，產品通過歐盟CE、美國 EUA、台灣 TFDA certified、菲律賓FDA等國際認證，外銷美國、歐洲、南美洲、東南亞各國，2020年營收3.03億元，成長11.95％，毛利率大幅提升7.1個百分點至26.2％。今年以來，產品出貨持續成長，獲利表現值得期待。