勞動部上周推出「全時受僱勞工生活補貼計畫」，提供薪資衰退2成的勞工申請，補貼每人1萬元，而12日上午10時開始申請，截至13日下午5時為止，總計有6萬3510人來申請，目前已核可1萬4760人，預計最快14日就會入帳。

勞動部8日公布「全時受僱勞工生活補貼計畫」，針對就保投保薪資2萬4000元至3萬4800元的勞工，只要5或6月受疫情影響導致薪資較4月減少20％，且未領有其他部會的同性質補貼者，就可以來申請1萬元生活補貼，但只限一次，5月受影響者12日上午10時開放申請、6月受影響者23日開放申請。

至於部分工時受僱勞工生活補貼，截至13日下午5時為止，總計有29萬516人來申請，同時也已完成28萬4904人的撥款，ATM可直接領取的有2萬8252人，總計有超過31萬名打工族拿到1萬元紓困。

勞動部也提醒，對象資格是以4月30日已參加就業保險，且月投保薪資2萬3100元以下者，並限不得重複領取政府機關相同性質之補助、補貼或津貼，同時在職業工會或漁會者加保勞工保險者；同時在2家以上事業單位加保，且其中1家的月投保薪資在2萬4000元以上者。

另外，勞動部今年推出的10萬元勞工紓困貸款已在19日凌晨0時截止，累積117.1萬人申請成功。勞動部統計資料顯示，截至12日下午6時止，累積核貸件數71萬379件，撥款件數達66萬9630件。