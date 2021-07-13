台灣民意基金會公布的最新民調顯示，民進黨政黨認同度在疫情爆發後出現「墜崖式崩落」，而中間選民則增加到48％。台北市議員徐巧芯表示，很多是曾經支持蔡英文總統的年輕人變了成中間選民，她分析了最近的網路輿情後指出，依靠網路加持的民進黨和這些構成龐大網路聲量的年輕網友作對，民調當然會受到影響。

徐巧芯12日在政論節目《關鍵時刻》中(1:09:17)表示，這個民調最突出的部分，是對民進黨認同度的下降，中間選民增加，這些中間選民就是很多年輕的網友。

徐巧芯指出，輿情網站《網路溫度計》做了CDC引發民怨的排行，第一名就是3+11沒有會議記錄，有86萬篇的網路聲量，民進黨立委在立法院封殺調查「3+11」的提案，等於是和86萬網路聲量在作對，當然民調就會受到影響；第二是醫療量能不足造成醫護負擔，大家看到民間買東西比政府快，最近說什麼救命神器到貨了，可是賈永婕已經去買了，而醫護人員的吶喊，有非常多人在網路上討論；第三是入境為何不普篩，新北市長侯友宜和很多不分黨派的人喊了老半天了，到7/1才實施，結果一實施就抓到很多病例。

徐巧芯直言，光是這3點加起來，網路聲量就非常多，民進黨從網路起來的，2020年總統大選期間，攻擊當時國民黨總統候選人韓國瑜的人當中，最多的就是年輕的網友，這些人投給了蔡英文，但現在這些人卻等不到疫苗，「很多7年級生，最支持蔡英文的7年級生，在網路上不斷吵，7年級是招誰惹誰？什麼時候輪到他們打」。

徐巧芯也說，這些年輕人過去一直很支持民進黨，現在他們發覺，家計變重了，在這波疫情中，年輕人還是一樣要搭捷運去上班，但是有繳稅的人等不到紓困，他們也打不到疫苗，「這就是從民進黨支持者變成中間選民最主要的族群」。