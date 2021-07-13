徐乃麟（左）和曾國城的扮麵副業銷量都有大幅增長。（華視提供）

徐凱希（左）分享張文綺復工首日糗事。（華視提供）

全台微解封第1天，華視《天才衝衝衝》13日復工，主持人徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希錄影前抽空接受視訊訪問，恰巧今也開放18歲以上疫苗意願登記，徐乃麟說自己不會上網，但老婆已替他預約，至於是否敢打國產疫苗？他坦言「所有人對國產還沒有共識，因為三期還沒有做，而且EUA也沒過，有點像空口說白話，要大家預約疫苗，什麼時候能打到也不知道」，53歲曾國城則表示已預約接種莫德納。

現場防疫措施相當嚴謹，不僅每個人中間都有透明隔板，藝人們都須戴上防護面罩，錄影前也要先戳鼻孔做快篩，暌違2個月進棚，徐乃麟說在家只能和老婆小孩大眼瞪小眼，直呼「藝人聚在一起天南地北聊天，是還滿興奮的」，曾國城則稱，為了防疫安全，大家玩遊戲時，都要保持一定的距離，所以氣氛沒辦法像之前那麼熱絡。張文綺繼續發揮傻大姊本性，竟帶2隻右腳高跟鞋出門，幸好還有準備另外1雙，讓徐凱希笑虧「張文綺果然沒讓我失望」。

徐乃麟和曾國城都有經營拌麵副業，疫情期間銷量有無增長？徐乃麟率先搶答「我是不知道他怎麼樣，我是非常好」，曾國城也回「大家都不錯，成長個幾倍這樣」，讓徐乃麟驚呼：「不早講，害我剛先講。」曾國城才說大概5倍，再度嚇壞徐乃麟。宅家防疫期間，變得「珠圓玉潤」的曾國城，稍微胖了2公斤，他笑稱「體重維持很好，身強體健」，徐乃麟反而因為沒飯局，每天在家都吃得很清淡，所以瘦了將近3公斤。

而本月初剛小5歲師弟紀詠勳分手的張文綺，也似乎已經走出情傷，透露已沒和前任聯繫，並大方表示自己「滿多對象」，徐凱希也在一旁附和「她桃花不少」，連徐乃麟都開玩笑喊「她有個小開在追求，啊是已經在一起了」，讓張文綺哭笑不得頻搖頭澄清沒有，也不忘趁勢介紹近日發展的副業，「我有自己的工廠做一條龍的事情，進貨、出貨、包貨，貨源我都自己做，有做口罩、電器和保溫瓶」。