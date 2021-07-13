美國空軍證實，1架德州雪帕德空軍基地(Sheppard AFB)的T-38「鷹爪」( Talon) 教練機，在訓練飛行中發生檢查燈異常選擇緊急降落。降落過程順利，飛行員也沒有受傷。

美國空軍時報(Airforce Times)報導，雪帕德基地發言人喬治‧伍德沃德( George Woodward)表示，機上的2名飛行員沒有受傷，飛機也沒有損壞，它降落在基地以北約80 公里的勞頓-錫爾堡機場(Lawton-Fort Sill Regional Airport)。

伍德沃德說，這架噴射機在飛行過程，發現警示燈亮起，雖然操作沒有問題，但為了安全，仍決定就近尋找基地降落，並且通報當地消防局以防萬一。

空軍將調查緊急降落的原因。

T-38最近幾年發生多起故障與失事，已造成過去的1年半有4人喪生，也就是2起致命事故，分別是2019年11月發生在萬斯空軍基地(Vance AFB)發生的一起事故，以及2月19日國民警衛隊的丹內利機場(Dannelly Field)發生的另一起事故。

今年也發生了1起T-38的事故，屬於人為操作不當。飛行學員在起飛時，起落架過早升起導致機腹摩擦跑道。所幸這起事故學員和教官沒有受傷。

波音T-7A紅鷹教練機將要替代T-38的工作，不過實際量產還要等到2024年。