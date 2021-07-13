新冠肺炎衝擊各行業，照顧弱勢長輩的華山基金會雲林縣斗六愛心天使站，小額捐款大幅下滑4成，憶霖企業得知天使站困境，回饋工廠所在地斗六市，13日由企業管理部經理李逸宣代表捐贈10萬元，提供在地認助服務經費，同時呼籲大家重視弱勢爺奶需求，一起「卓越共好」。

斗六愛心天使站表示，疫情不僅造成善款減少，善心民眾也因減少外出而無法經常去關心弱勢長者，不過天使站工作人員還是持續服務65歲以上的3失弱勢族群，配合政府防疫減少接觸，將到宅服務調整為長輩必要性服務，並加強電話關懷獨居長者，以最低接觸方式協助其需求與提供生活物資補給。

天使站指出，秉持在地服務，基金會已陸續在台澎金馬成立近400個愛心天使站，免費提供3失（失依、失能、失智）老人到宅服務，斗六站受疫情衝擊，服務經費已捉襟見肘，呼籲大家響應「110中秋送愛到家，因為有您」，每月1250元、1年1萬5000元認助孤老。