印尼單日確診已逾4萬例，近8日新增30萬例確診，單日死亡為全球最高，醫療資源不足，患者得不到及時照護，政府推出免費遠距醫療諮詢，並發放藥品包給在家隔離的弱勢民眾。

印尼這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情自5月中開齋節後升溫，迅速蔓延全國各地。根據世界衛生組織（WHO）的報告，在6月28日至7月4日這週，印尼半數約17個省的新增確診人數比上一週成長50%，其中有11個省更成長1至3倍。

印尼官方統計，單日確診數7月6日首度破3萬例後持續攀升，7月13日更高達4.78萬例。過去8天新增約30 萬例確診，累計約40.7萬例在治療或隔離，疑似患者約18萬例。超過3/4省份的篩檢率低於WHO的標準，許多專家認為，疫情遠遠被低估。

印尼醫療資源本即短缺，每千人僅0.4名醫生、1.2 張病床。印尼民間疫情資訊分享平台LaporCOVID-19統計，已有1244名醫療工作者染疫去世，包括458名醫生、393名護士。當局坦承，應對疫情仍短缺約3000名醫生、1.6萬至2萬名護士。

患者激增，許多醫院傳出危機，無法收治更多患者，醫療資源也不足。日惹（Yogyakarta）的薩吉托醫師綜合醫院（Dr. Sardjito General Hospital）日前指出，氧氣不足造成33名患者死亡。東爪哇省長柯菲法（Khofifah Indar Parawansa）昨天說，醫院的氧氣很快會用完，呼籲政府儘速因應。

印尼近來已有2天的單日死亡超過千人，根據世界實時統計數據Worldometer網站，印尼多日成為單日死亡人數最高的國家。印尼官方未統計多少被醫院拒收的患者在家中死亡。LaporCOVID-19統計，自6月至今已490人，恐怕僅是冰山一角。

印尼1月中開始施打中國科興（Sinovac）疫苗，佔目前使用疫苗的9成，3月中獲得英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，中國國藥（Sinopharm）的疫苗也在使用中。此外，美國近日提供450萬劑莫德納（Moderna）疫苗，但還沒開始接種。

根據印尼防疫資訊，5.8%的人口已完成兩劑接種，14%接種一劑。衛生部日前與11家遠距醫療業者合作，輕症、自行在家隔離的患者可免費線上諮詢醫生，下週起也將發放藥品包給經濟弱勢的確診民眾，讓他們獲得必要的治療。