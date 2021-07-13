雲林縣4處夜市13日微解封正式登場，不少民眾希望北港鎮牛墟能比照辦理，向主管單位北港鎮公所反映，鎮公所認為北港牛墟雖與夜市的形態類似，但考量疫情仍未解封，且人流管制不易風險太高，為避免出現防疫破口，經討論後還是決定暫緩復市。

北港牛墟每3天1市，為開放式空間，加上前年底重新啟用後場地比之前大1倍，人群不會像以往那麼密集，因此去年疫情爆發後並不受影響，今年5月起疫情嚴峻，北港鎮公所原本評估持續營運，但最後決定配合雲林縣政府防疫措施，於5月15日起休市，至今已2個月。

雲林縣夜市13日微解封，不少民眾反映牛墟與夜市性質類似，只是牛墟是上午營業，夜市是晚上營業，只要與夜市一樣事先做好防疫規畫，例如管控人流、採實聯制、不開放外帶、加強安全距離等，即可恢復營業。

北港代理鎮長蕭美文表示，北港牛墟位於北港溪畔河川地，當初為配合河川地停車場，設有多個出入口，與一般夜市不太一樣，加上疫情尚未解封，鎮民們擔心有確診黑數，所以也有不少人反對牛墟復市，經過討論決定暫緩復市，待解封後再營業會比較安全。

民眾說，傳統菜市場空間小人擠人，大賣場與超市又是密閉空間，感覺比較不安全，北港牛墟位於北港溪河川地，占地廣闊，人與人之間可以保持一定的安全距離，因此3級警戒前經常來採購日常用品，希望能盡快復市，讓大家多1處採購選擇。

牛墟攤商指出，傳統早市菜市場與黃昏市場都沒有停止營業，現在夜市也微解封逐步開放，牛墟沒理由不開放營業，很多攤商已2個月沒做生意，再這樣下去真的撐不住了。