疫情影響餐廳叫貨量大減，漁民評估駕駛船筏出海，人工、油料費用不敷成本，因此減少出海次數，空檔時間全家動員挖採野生石頭蚵，其肉質比一般的吊蚵結實，每台斤可賣200元以上，但採集過程相當辛苦且不一定有收獲，只盼疫情趕快退散恢復往日生活。

沿海地區海岸石縫間及感潮段河堤壁上，是石頭蚵生長的地方，不同於吊蚵長時間浸泡在海水，石頭蚵會隨漲退潮或排放水露出水面，因此肉質比吊蚵來得結實，但挖採時下半身經常要泡在水裡，且需用鑿子及鐵鎚才能把石頭蚵敲下來，過程相當辛苦，因此漁民並不常採集。

最近受疫情影響，許多餐飲業者歇業，漁貨需求減少，雖然家庭煮食增加，但一般主婦不太會購買大型魚類，而是以小型魚、文蛤、蝦子、牡蠣為主，漁民評估出海捕魚不敷成本，減少出海次數，多出來的時間便去挖採石頭蚵。

台西鄉丁姓漁民表示，石頭蚵由於數量不多，加上蚵仁較小，以往都是留著自己吃，或是熟客預約訂購，但疫情期間收入減少，也不知道何時才能解封，因此便四處去大排、河流、潮間帶找石頭蚵，運氣好的話1天可挖4、5台斤，對家計不無小補。

漁民說，除了石頭蚵，沙洲也可挖野生文蛤、赤嘴，赤嘴是1種野生貝類，主要特徵是貝殼閉閤處外緣呈現赤色或紫色，因此被稱為赤嘴，其肉質甘甜，煮湯尤為鮮美。早期物資缺乏，貧困家庭買不起文蛤，經常到海邊沙灘上挖掘赤嘴自己吃，現在則成為老饕眼中的珍品。