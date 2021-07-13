詐騙集團食髓知味，再次騙取呂翁金錢時，呂翁報案，霧峰分局實施誘捕，逮補2名車手。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市一名呂姓老先生，本月8日接獲詐騙電話，當時信以為真，與歹徒相約在霧峰區交取款成功，9日該歹徒食髓知味，又再次重施故技，這次呂翁驚覺招到詐騙，遂向霧峰分局報案，待歹徒取款後，由霧峰分局內新派出所及萬豐派出所布下警網誘捕，於霧峰區中正路79巷口攔下潘姓（21歲）及湯姓（19歲）2名車手，不到10分鐘就被警方逮捕到案。

中市一位呂姓老翁，7月8日接獲一位自稱檢察官的男子告知其帳戶被盜用，必須交付帳戶內70萬，呂翁不疑有他，取出70萬後，在霧峰區交給自稱檢察官助理的車手，但詐騙集團食髓知味，9日上午再次要求呂翁要在交付80萬元，雙方約定上午11點在呂翁住家交付。

呂翁這次驚覺可能遇到詐騙集團，於是向霧峰分局報案，內新派出所及萬豐派出所，立即在呂翁住家附近，布下警網誘捕，待歹徒到呂翁家取款後，尾隨搭歹徒搭乘計程車，於霧峰區中正路79巷口，以車輛包抄計程車，不到10分鐘就將將潘姓（21歲）及湯姓（19歲）2名車手逮捕到案。

霧峰分局長陳家銘表示，民眾如接獲疑似詐騙電話一定要謹記「一聽、二掛、三求證」步驟，若遇到疑似詐騙情形，應即撥打反詐騙專線「165」或「110」，尋求協助避免陷入詐騙陷阱，多一分警覺，少一分損失，防疫期間還是要提高警覺，防範歹徒趁疫情嚴重時期犯案；同時呼籲大家，疫情警戒第三級期間，民眾應減少非必要的外出及活動，出門務必戴好口罩，並且勤洗手與消毒、做好手部清潔，以及落實實聯制等相關規定，若發現相關違規情事，警方將當場蒐證移請主管機關裁罰。