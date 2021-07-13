香港大學今發聲明，宣布不再承認港大學生會現有在校內的角色，並按大學程序，嚴肅調查學生會評議會事件，根據調查結果，對涉事學生作進一步處理。港大學生會辦事處以及影印中心今午如常開門，但當香港記者入內查詢回應時，職員表明沒有回應並一度關門迴避，近半小時後重開。

星島網報導，前來影印裝訂筆記的莊同學知悉校方今日的聲明，認為影響甚大，「學生會是其中一個代表學生意願的、最大的校內平台，不論會員的意向是否和他們一致，他們都會在不同的情況下代學生發聲，若因為一次的事件就將學生會的地位抹殺是不合理的。」他坦言不清楚日後學生會設施方面會如何處理，但如完全收回對普遍學生影響大，相信會造成一定程度的不便。

另一名學生蕭同學認為，中學都可以有學生會，一所大學居然不承認學生會，更發信譴責，感到太荒謬。「學生會不需要校方承認，只需要學生承認，因學生會是代表學生的組織，校方沒問過其他學生的意見便作此處理，覺得太離譜。」他指出《香港國安法》未立法前，學生都有透過學生會發聲，以往也有透過學生會管轄的連儂牆等渠道貼文宣等，「如學生會的權利被剝削，同學發聲的權利也會同被剝削。」他亦會擔心學生會幹事會和評議會同學會否被秋後算帳、踢出校，「不敢想像會有再差的情況。」

今年就讀大三的陳同學，有朋友是評議會成員，坦言自上周學生會辭職事件以來，評議會其他委員亦變得謹慎和擔心，認為校方此舉已造成白色恐怖。他估計校方今日的決定鋪排已久，令學生會的資源，在校內的氣氛、影響力大降，「這樣對學生會維持校內新聞自由，推動同學關心社會事務的影響力減低。」