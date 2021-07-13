石油輸出國家組織及夥伴國OPEC+爭端持續僵持，沙烏地阿拉伯和阿聯酋就增產問題迄今仍談不攏，國際能源署（IEA）周二（13日）警告，增產談判停滯不前，可能將惡化成一場價格戰。

《路透社》報導，沙烏地阿拉伯和阿聯酋之間，在原油增產的問題上仍陷僵局，OPEC+在多日談判未見起色後，最終保持原先原油產量不變。

IEA在報告中表示，OPEC+增產協議停滯不前，雙方意見分歧至今，在達成共識以前，將繼續維持原本的原油產量，然在後疫情時代需求高漲的情況下，石油市場的供應將呈顯著吃緊。

IEA指出，大多數發達國家的石油庫存已經遠低於歷史平均值，儘管最終協議達成，每日40萬桶原油的產能，仍然無法滿足消費者的需求。

OPEC+談判破裂，僵局持續的情況，也引起市場擔憂雙方各行其是自產原油，IEA警告，儘管上演搶奪市佔的可能性很低，但也確實存在這樣的風險；高油價也會惡化通膨現象，且拖累經濟復甦的腳步。

IEA強調，OPEC+增產協議談妥前，原油市場可能會持續動盪，然原油市場波動對能源轉型毫無益處，同樣也和原油生產國，以及消費者的利益背道而馳。