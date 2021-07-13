東安國中學生盤晋亨就讀體育班，錄取中壢高中。(校方提供／呂筱蟬桃園傳真)

國中會考成績放榜，桃園市中壢國中體育班學生鍾芷羚，不僅是全中運桃園市空氣槍好手，畢業成績還是全校第一名，會考以5A8＋上武陵高中。她說，小學五年級起就念體育班，專長空氣手槍，雖然練習術科要花相當多的時間，也會壓縮學科學習時間，但練習空氣槍讓她更專注，有助於課業上的學習。

鍾芷羚的媽媽余曉芬曾是釜山亞運空氣步槍國手，目前在中原國小任教，她說當年在學校成立體育班，女兒加入主攻射擊開始練空氣手槍，上國中後考上中壢國中體育班，也考上同校的英語與數理資優班。她說，全中運期間比賽就是一星期，課業部分就會耽誤，告誡女兒只要上課專心做好預習和複習工作，就能兼顧學科與術科表現。

平鎮區東安國中學生盤晋亨同樣就讀體育班，他會考成績5A上中壢高中，專長是籃球。他說，希望改變體育班學生頭腦簡單四肢發達的刻板印象，考量到未來發展國三起開始努力念書，從第一次模擬考1A4B，一步一腳印地耕到第四次模擬考時得到全年級第一的5A5＋。他說，在校時期每天下午1點到6點要練術科，晚上7點後專心在補習班學習，在校也把握下課的零碎時間複習功課，因為爸爸當警察，希望未來成為人民保母為民服務。

東安國中校長黃寒楨認為，東安國中不比都市區的學校，校內原住民、新住民學生多，不少人是經濟弱勢家庭，營造良好的教學環境以及溫馨有愛的校園文化，是學生學習最重要的基石。