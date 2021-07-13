鴻海、台積電共買到1000萬劑BNT疫苗，立委林昶佐感謝鴻海、台積電、政府、德國、駐德大使謝志偉等多方努力，遭網友洗版怒嗆。（摘自林昶佐 Freddy Lim臉書）

鴻海、台積電共買到1000萬劑BNT疫苗，蔡英文總統12日在臉書PO文稱感謝政院與指揮中心，被網友罵爆「收割」。立委林昶佐13日也在臉書PO文說感謝鴻海、台積電、政府、德國、駐德大使謝志偉等多方努力，慘遭大批網友洗版，怒嗆「真厚臉皮」、「跟著蔡政府，割稻尾，就是會學壞啊！」

林昶佐2日嗆台北市長柯文哲卻反遭環南市場自治會長林勝東反殺後，人氣急轉直下，罷昶聲勢逐漸升高，林昶佐今日在臉書PO文表示，感謝各方努力，快來登記預約疫苗，這幾天，台灣又確認未來將有更多疫苗抵達，在鴻海、台積電和政府多重管道努力下，1000萬劑BNT疫苗已完成簽約。

林昶佐還說，稍早駐德大使謝志偉更披露了德國政府、國會的協助，可說是沒任何一方的付出，就沒這批疫苗，另一方面今也有媒體報導，日本將再次致贈我國100萬劑AZ疫苗，感謝多方的支援、每個崗位的盡心盡力；也仍要跟大家強調「輪到你，就去打」，無論是AZ、莫德納，或是未來的BNT，都是經國際認證。

PO文一出，留言一片撻伐，網友紛紛洗版留言嗆「當你在立院投下反對進口疫苗後，台灣當然只能靠郭董和台積電緊急花了3周時間就買到再送給台灣人民！政府只是負責簽字同意和收禮而已！」、「民間做到了政府該做的事，還需要政府嗎？委員該做的事不包含向部長行禮鞠躬哈腰」、「委員好像精神錯亂！」

許多網友也痛批「今天忘了萬華嗎？還沒看到萬華作秀的po文」、「不買疫苗的是你，又要我們預約疫苗，很矛盾耶，收割昶」、「所以鴻海跟台積電能買到BNT，都是歸功謝大使嗎？連這樣也要收割，真的很厚臉皮耶」、「如果我要登記的，是罷免你的選票」、「這收割秀很有林昶感」、「幫陳時中開車門啦！」