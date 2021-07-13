據央視報導，中國核工業集團已經開始建設首個使用國產「玲瓏一號」模組式小型核反應爐（SMR）設計的商用陸上核電專案，13日在海南昌核反應爐園區開工，至此，該項目也是全球首個開工的陸上商用模組化小型核反應爐。

中核集團原計劃於2017年在海南島的昌江核反應爐園區開始建設該專案，但由於監管問題而被拖延。

路透報導，「玲瓏一號」亦名為ACP100，是國際原子能機構（IAEA）在2016年批准的第一個SMR。每台機組的發電能力為125MW。其設計目的是為了與中核集團規模較大的第三代1170MW「華龍一號」反應堆進行互補。

大陸正計畫在國內迅速推出並在海外推廣「華龍一號」核反應爐。大陸也一直在研究使用小型反應爐來為北方城市供暖，並在沿海地區運行海水淡化設施。大陸還將小型反應爐用於支援南海爭議地區的建設活動。

央視報導稱，此次開工的「玲龍一號」機組，裝機容量達12.5萬千瓦，建設週期58個月，預計2026年建成，每年可發電10億度，滿足50餘萬戶家庭日常供電需要。