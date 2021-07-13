逢甲觀光夜市主委凌森耀（右）表示，有攤商對未打疫苗，擔心做生意有風險，希望市府幫爭取打疫苗。（盧金足攝）

逢甲夜市運用科技的面板跑馬燈宣導，出入口也有專人量體溫、酒精消毒與實聯制，攤商使用電子支付，減少紙鈔等交易。（盧金足攝）

疫情衝擊，今天攤商做生意比例大概3成，文華路夜市有196攤，但加上店家大約有5成。（盧金足攝）

逢甲夜市運用科技的面板跑馬燈宣導，出入口也有專人量體溫、酒精消毒與實聯制，攤商使用電子支付，減少紙鈔等交易。（盧金足攝）

等了快兩個月，逢甲夜市終於微解封，但首日只有3成攤商開業，下午6時剛要做生意，就遇到下大雨，苦候客人上門，逢甲觀光夜市主委凌森耀表示，有的攤商對未打疫苗，擔心做生意有風險，希望市府幫他們爭取打疫苗，經發局長張峯源說，超前部署為全市合法的4000多名攤商造冊，中央同意就可以為攤商施打疫苗。

張峯源今日下午6時到逢甲夜市視察，針對攤商防疫措施提醒，三個防疫要件，包括不要邊走邊吃、不內用好，買就走不逗留，實際來看攤商配合度都非常好。

「社交距離要保持」，張峯源表示，逢甲夜市還用科技的面板跑馬燈宣導，出入口也有專人量體溫、酒精消毒與實聯制，攤商使用電子支付，減少紙鈔等交易。

凌森耀說，攤商回流比例大概3成，文華路夜市有196攤，但加上店家大約有5成，有的攤商擔心未打疫苗，不敢出來做生意，希望爭取為攤商打疫苗，保護自己也保護別人，盼夜市生意能漸進式調整，穩健一步一步慢慢來，安全最重要。

對攤商微解封卻未全部出攤，逢甲夜市表示，美食小吃業者對微解封宣布太倉促，有的準備不及，所以還在觀望中。

張峯源說，對攤商心聲，他們已在進行造冊，全市合法攤商約4000多人，市府會向中央爭取，目前北北基桃的合法攤商可以打疫苗，台中市的攤商名冊呈報疾管署希望中央比照施打。

市府表示，配合中央指引「穩健解封」，台中市共有33處夜市，其中計有13處夜市可有條件恢復營業，首日經發局兵分六路，分別至逢甲夜市、忠孝路夜市、中華路夜市、昌平夜市、蔣公路夜市、長億夜市視察夜市防疫準備情形，也督導各夜市管委會設置社交距離宣導員及落實各項防疫工作。

市長盧秀燕表示，台中市全市餐飲業者仍沿用現行規定禁止內用，許多業者辛苦了，為了雙方安全與健康，實在不放心讓市民「脫下口罩」在餐廳裡用餐，相信餐飲業者也會擔心，後續開放期程將視疫情發展滾動式檢討。

經發局強調，夜市核心營業時間應做好容留人數控管，如超過容留人數暫停開放民眾進入；管委會或業者設置「社交距離宣導員」，隨時於人潮聚集、排隊熱區宣導民眾注意社交距離，並輔以地貼或膠條指引1.5公尺社交距離的排隊動線。個別攤商或夜市如違反防疫規定，依情節輕重處3000元至1萬5000元罰鍰，並勒令停業，改善後經複查通過，始得恢復營業。