環保署13日進行台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫環差專案小組第三次初審會議，由於相關計畫在民國89年已經通過，但由於間隔時間過久及當地有文化遺址，建設遲遲無法開始，因此需進行環差審查。不過環評委員認為，相關環差提供資料仍有缺漏，要求在9月底前補正後擇日再審。

開發單位表示，藉由二期開發，降低同時施工及營運時，其開發量體對於周邊環境之影響，另已訂定一期開發營運兩年後，若年平均住宿率達65％，則才考量進行第二期開發。