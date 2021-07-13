台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發案環差 補件再審 19:442021/07/13 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保署13日進行台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫環差專案小組第三次初審會議，由於相關計畫在民國89年已經通過，但由於間隔時間過久及當地有文化遺址，建設遲遲無法開始，因此需進行環差審查。不過環評委員認為，相關環差提供資料仍有缺漏，要求在9月底前補正後擇日再審。 開發單位表示，藉由二期開發，降低同時施工及營運時，其開發量體對於周邊環境之影響，另已訂定一期開發營運兩年後，若年平均住宿率達65％，則才考量進行第二期開發。 北捷東環段環評闖關失敗 10月底補件再審 微解封各景點開放程度不一致 台東縣政府建請中央訂定疫苗護照 #環差 #台東 #都蘭灣 #黃金海 #休閒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 職場》微解封啟動 全台風景區開放狀況報你知 17:532021/07/13 生活 《基金》聯準會升息週期攪局 留意3Q新興市場股債不同調 16:162021/07/13 財經 黃金海渡假村明將再闖關 環團：環保署應依法退回「史上最盧觀光投資殭屍案」 13:112021/07/12 生活 3＋11黑箱沒紀錄、拖一年才入境普篩！網友熱議CDC指揮中心十大民怨 09:272021/07/13 娛樂 地方買疫苗 政院稱沒開專案必要 04:102021/07/13 焦點要聞 太魯閣國家公園景點開放與否資訊 15:142021/07/12 生活 新北都更二箭功成身退 68件成功申請 創2714億都更價值 11:562021/07/13 生活 單車步道漫遊 體驗加拿大自然極境 11:452021/07/12 生活 民進黨網路好感度轉折點曝光 民眾黨逆勢崛起 09:302021/07/13 生活 民間企業買BNT過程 郭正亮揭內幕 02:082021/07/13 政治 黃珊珊》三立電視台接觸者會匡列隔離 09:052021/07/12 生活 財經熱門新聞 東元董座邱純枝捲入父子之爭 黃茂雄再發公開信致歉 - 財經 - 旺報 航運三雄爆人踩人慘劇 老手曝出現4大訊號再殺進去 - 財經 三雄跌停航運玩完了？內行見1跡象驚喊快逃 - 財經 陽明跌破現增價182元 融券早已空好空滿？ - 財經 重整大王炒資產股創百億身家 林學圃違反證交法官司纏身 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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