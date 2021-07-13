對於近日東元父子經營權之爭，黃育仁以「媽媽口中的壞女人」指控東元董事長邱純枝，東元集團會長黃茂雄13日再發公開信，向邱純枝及邱純枝家人、我的家人，以及東元全體股東和社會大眾致歉。以下為公開信全文：

今年東元董事選舉所引起的紛擾，對社會做了不良示範，茂雄在此誠懇地為所有遭受到惡意中傷，受到無辜波及傷害的人，謹向全體股東和社會大眾致上誠摯的歉意。

邱純枝女士是傑出的女性企業家，也是東元創立以來第一位女性董事長，邱女士的母親對她的養育與栽培，以及她家人在背後的支持與鼓勵，讓邱女士能無後顧之憂，堅守在東元的工作崗位上，無私地為公司和廣大股東奉獻。

此次卻因董事選舉致邱女士遭受到惡意攻訐，嚴重損及其清白和邱純枝家人的困擾，茂雄深感痛心！名譽是人的第二生命，不容污衊。茂雄在此誠懇地請求邱女士母親與家人的諒解，殷切期盼各界專注單純聚焦企業經營，勿以非理性情緒傷及無辜。

東元自創辦以來，皆謹守專業領域，戰戰兢兢經營企業，回饋員工與社會，期許成為受尊重的企業之一。非常遺憾，東元董事選舉被誤解形容為父子之爭，令家人與關心我們朋友捲入紛擾漩渦，一向平和安樂的家庭正承受無情的打擊和醜化，孩子們，你們辛苦了！

謠言應止於智者，衷心盼外界能停止議論，回歸公司治理與企業經營。茂雄不善表達情感，知道家人、好友與東元同仁們，關心茂雄、擔心茂雄，謝謝你們的支持，你們是茂雄最摯愛的家人和最堅強的後盾。

茂雄誠摯地呼籲回歸理性，停止人身攻擊。選舉是一時的，家人是永遠支持我們的人生伴侶，也是愛和關懷的原動力，希望一切紛擾能盡快歸於平靜。

選舉過後，撥雲見日，期待東元新經營團隊新氣象，各個事業體系進軍世界盃之戰更有斬獲。親情，是人生一輩子的功課，骨肉至親血濃於水，茂雄懺悔，請各界給予茂雄與家庭成員時間與空間，再次感謝各界的批評與建議。黃茂雄 2021.07.13