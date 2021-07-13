義消毛昶順、毛祺勝親製美味壽司料理請官田分隊隊員享用。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

本身是義消的台南永康181壽司業者毛昶順、毛祺勝兩兄弟，深知打火兄弟近來救災防疫工作兩頭燒，特別製作一批壽司料理，13日中午親送到台南市消防局官田分隊，隊員們喜出望外，大飽口福之餘也祝毛昶順兄弟生意興隆。

毛昶順、毛祺勝兩兄弟加入官田義消已經有4年多，經常跟著出任務救災、救人，有需要支援時，半夜也從仁德趕到官田來協助，最了解第一線警消的辛勞。

毛昶順兄弟倆都是壽司師傅，日前才到永康開店，而且警義消憑服務證到店裡消費，就打9折。這次兩人親手製作壽司送官田分隊，盼藉由此舉，讓更多企業人士響應投入，一起挺消防人員。

官田分隊分隊長沈瑞益表示，消防救護人員肩負疑似個案患者送醫採檢及安置隔離等勤務，除冒受傳染性疾病感染之風險，更需忍受穿著全套防疫裝備悶熱不透氣之不便長達數小時，生理及心理均承受極大壓力，毛昶順兄弟送來美食慰勞消防救護人員，熱心義舉讓人感動。