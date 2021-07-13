馬來西亞當局指出，今天暫時關閉一處2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種中心，因為此處逾200名工作人員確診。與此同時，大馬單日確診人數也創新高。

法新社報導，馬來西亞正在對抗高傳染力變異病毒株引發的嚴重疫情，自今年6月初以來，大馬一直處於嚴格封鎖狀態。

大馬多週以來實施嚴格防疫措施，僅允許必要商業活動營運，但感染率依然居高不下，今天通報1萬1079人染疫，創單日確診新高。

大馬已藉由開設大規模疫苗施打場所，加強疫苗接種計畫，目前約11%人口已完整施打疫苗，近25%人口已接種第一劑。

但負責疫苗接種計畫的大馬科學部長凱里（Khairy Jamaluddin）表示，在疫情嚴重的雪蘭莪州（Selangor ），有一處疫苗接種中心被迫關閉，此處453名工作人員及志工中有204人確診。

他指出，那些感染者體內「病毒量」低，沒有人出現嚴重症狀，可能是因為大多數工作人員都已接種疫苗。

這處疫苗接種中心關閉，導致數千名預約者必須重新安排，但明天就會重新開放，配置新的工作人員。