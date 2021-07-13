中國駐日本大使館微信公號7月13日發布聲明，大陸駐日本使館發言人就日本防衛白皮書涉中內容答記者問。

問：7月13日，日本政府發佈2021年版《防衛白皮書》，聲稱中國軍事發展「缺乏透明度」，在東海、南海等「以實力改變現狀」，中方海警船在釣魚台周邊活動「違反國際法」，寫入「台灣局勢對日本安全及國際穩定十分重要」等表述，並提及香港、新疆等問題。請問中方對此有何評論？

中國駐日使館聲明稱，日本政府2021年版《防衛白皮書》延續錯誤立場，基調更加消極，無理指責中國國防和軍隊建設，在台灣等問題上粗暴干涉中國內政，老調重彈東海、南海問題，肆意抹黑中方維護國家主權利益的正當行動，渲染所謂「中國威脅」。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

聲明指出，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國國防建設旨在維護自身主權、安全和發展利益，正當合理、無可非議。日本不應通過渲染周邊安全威脅，為自身軍事擴張鬆綁、擺脫戰後束縛製造藉口，而應切實汲取歷史教訓，堅持和平發展，多做有利於本地區和平穩定的事，而不是相反。

聲明稱，中方在涉海問題上的立場是一貫的、堅定的。釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土。中方在釣魚台海域巡航執法是正當行使主權權利。中方將堅決維護國家領土主權和海洋權益，同時致力於通過談判協商妥善處理海上分歧。當前南海局勢總體穩定，日本不是南海問題當事國，無權說三道四。制定《海警法》是中國正常的立法活動，有關內容符合國際慣例和各國實踐，日方糾纏毫無道理。

聲明強調，台灣、香港、新疆問題純屬中國內政，不容任何外部干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。台灣問題事關中日關係政治基礎。日方利用《防衛白皮書》對台灣問題指手畫腳，嚴重違背「中日四個政治文件」精神和日方所作承諾，嚴重違背一個中國原則和國際關係基本准則。

聲明指出，近段時間以來，日本接連操弄涉中議題，毒化中日關係氛圍，損害雙方互信，對兩國關係造成嚴重干擾。中方敦促日方切實端正對華心態，停止任何干涉中國內政、損害中方利益的言行，避免給兩國關係帶來更大損害。