雖然變種病毒來襲，美國聯準會恐提前縮減購債為全球帶來不確定性，近期美股及台股指數持續創新高。對於創歷史新高後的美股和台股，「鉅亨買基金」表示，續看好美股和台股後市。

據晨星基金上半年統計，各天期排名在同類型前25%且今年報酬率達20%之基金有統一奔騰基金、統一黑馬基金、富蘭克林華美第一富基金、日盛MIT主流基金、群益長安基金、安聯台灣大壩基金、統一經建基金、美盛銳思美國小型公司機會基金、復華人生目標基金、復華神盾基金、路博邁NB美國房地產基金、M&G日本小型股基金、瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金以及匯豐俄羅斯股票基金等多檔，而台股基金占多數。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，儘管台股已經回到高點，但真正推升台股的原因並沒有改變，由於亞洲部分國家疫情仍嚴重導致封城、停工，而台灣在疫情一開始的反應最快速，出口衝擊遠低於其他國家且快速回歸正軌，加上中美對抗意識再度升高，台灣與美貿易協定將重啟談判，台股可說是疫情與美國復甦的最大贏家。張榮仁建議投資人不要預設台股高點。

至於市場關心的聯準會何時會停止購債與升息，張榮仁認為，聯準會對於美國經濟復甦的憂慮將在第三季逐漸消退，幾個月內正式開啟縮減購債討論的機率很高。由於美股與美國經濟高度相關，自然不會受到太大傷害，預期美股經歷短暫震盪後仍會繼續走高。

整體而言，全球經濟復甦持續升溫，在全球陸續施打疫苗、群體免疫後的報復性消費潮將逐一顯現，張榮仁建議投資人在資產配置上仍以股票基金為主，目前該研究團隊尤其看好美股及台股，投資人可趁震盪機會持續布局。