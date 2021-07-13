近日，不少大陸媒體報導大陸全國多地發布通知，指未接種新冠疫苗將影響出行。對此，在網上引發熱議，有網友質疑，此舉是強制接種，引發官媒關切進一步採訪報導。

大陸央媒央視跟進採訪，據央視網13日消息，浙江寧波寧海縣委外宣中心工作人員表示，目前執行的文件以寧海發布微信公眾號7月12日發布的文件為準。

該文件強調「根據疫情防控形勢需要，對7月11日發布的通告內容進行調整，以此件為準」，這份新文件刪除了「原則上不允許未接種新冠疫苗人員（禁忌癥者除外）進入……重點場所」的表述，僅要求在人員密集場所實行健康碼和新冠疫苗接種後金邊標識碼「二碼聯查」。

該工作人員表示，對未接種人群，只動員其進行接種，並不要求重點場所實施禁入。

浙江麗水市蓮都區發布的最新通告同樣要求重點場所對未接種人員進行登記和動員，鼓勵各類服務行業主動推出針對已接種新冠疫苗人員的消費優惠措施等。

麗水市蓮都區行政服務審批中心工作人員說，目前進入該中心僅需進行登記，不會禁止未接種新冠疫苗的人員進入。

江西撫州崇仁縣新冠疫情防控指揮部工作人員表示，有疫苗接種禁忌癥的人群需要到縣級醫院的開具禁忌證明。

這名工作人員又指，崇仁縣約80％的18歲以上戶籍人口已經接種了疫苗，「能接種的都接種了，存在風險的，醫生會進行評估」。他說，為了構建免疫屏障，崇仁縣還在各交通樞紐、重點場所進行動員，勸說外來人員到流動疫苗接種點進行接種。

江西贛州定南縣通告要求，7月26日起，原則上不允許未接種新冠病毒疫苗人員，進入超市、醫院、學校、車站等重點公共場所。對此，定南縣疫情防控指揮部工作人員表示，接種一針疫苗即可進入上述重點場所。

江西贛州安遠縣新冠疫情防控指揮部工作人員稱，此舉是為了響應國家提高新冠肺炎疫苗接種率的要求，「各個地方要朝這個目標去推動，如果沒有一定的力度、一定的措施，就完不成這樣的目標」。