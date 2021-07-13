曾準確預測1989年日本經濟泡沫破滅、2000年網路泡沫破滅、2016年美國總統由川普當選的美國知名經濟學家、金融通訊作家、鄧特公司（HS Dent）的創辦人鄧特（Harry S.Dent），今年3月曾預測美股6月底前將有史上最慘崩盤，5月底警告6周內有閃電崩盤，如今再度警告投資人，最快7月底崩盤，秋季會有大多數股票暴跌80%，並成為史上最慘崩盤。

鄧特今年3月曾警告，美國經濟陷入地獄，一場史上最慘烈的崩盤將在6月底發生，並在5月底再度警告，美國政府印鈔及財政刺激推動著經濟的復甦，但同時也掩蓋十年來緩慢的實際經濟成長，在未來的六周內，美股可能將上演殘酷的閃電崩盤，「如今美股的上升空間相對有限，但下跌空間卻在65%至80%之間」。

但實際上的狀況是，標普500指數與那斯達克指數在第二季結束前，屢次創下新高紀錄。

據《ThinkAdvisor》報導，鄧特最新說法是，各國央行正在向吸食毒品一樣刺激經濟，不惜一切代價維持這場泡沫，所有金融資產價格推升，現在有格比過往還要大的泡沫存在。鄧特認為，這是史上最長的牛市，也是史上最為代表的泡沫經濟，當一切開始崩盤的同時，將迎來史上最大崩盤，各國央行會開始失控，這有可能發生在2022年底，對於經濟來說是2023年。

至於為何6月底沒有發生崩盤，鄧特坦言，崩盤若不是在9月，就是在7月底，鄧特預測，主要跟房地產市場有關，如果銷售數據放緩，那房價就會開始下墜，並擴大到把所有事情搞砸。

鄧特認為，在低利率影響下，所有人都認為經濟復甦會持續下去，但引起雪崩只要一片雪花，當經濟被打擊之後，崩潰就會開始。