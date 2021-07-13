「半島電視台」（Al Jazeera）13日報導，在新冠肺炎（COVID-19）疫情下，斯里蘭卡偏鄉的孩童們無法去學校上課，但村內又連不上網路，只好每天穿過茂密且有猛獸出沒的叢林，登上村子附近的小山，以連上網路接受線上授課。聯合國先前警告，疫情已讓全球兒童教育成果倒退20年。

位於斯里蘭卡偏遠地區的村落博希提瓦亞（Bohitiwaya），村內的45名學童每天都會在大人的帶領下，穿過茂密的叢林、登上一座小岩山，因為只有在山頂才能收到網路訊號，讓他們得以接受線上授課和下載講義等。且由於並非所有人都有手機或筆記型電腦，只好大家一起共用設備。

根據報導，這段路來回須行走超過6公里，且叢林中有大象和豹等野獸出沒；該村一名6年級學生的父親庫瑪瑞（HM Pathmini Kumari）表示，父母們都很擔心學童可能在路上遭遇危險。

父母們擔心學童可能在「上學」路上遭遇危險。（圖／美聯社）

這並非單一案例，距離該村約60公里的盧努加拉（Lunugala）村同樣收不到網路訊號，學童只好在大人的帶領下，到附近森林保護區一座小山山頂的樹屋上課。「半島電視台」指出，自2020年3月以來，斯里蘭卡學校大部分時間都維持關閉，而該國430萬名學生中，最多僅約40%有能力參與線上授課。斯里蘭卡12日已開始為所有教師接種疫苗，希望盡快讓學校能夠重新開放。

聯合國先前公布報告指出，在新冠肺炎疫情影響下，2020年全球缺乏基本閱讀能力的兒童達5.84億人，較預期的4.6億人大幅增加，抵銷了過去20年來的努力成果。教科文組織呼籲各國向教育體系提供更多資源，以盡快在確保安全下重啟學校，並加速數位學習工具的普及，避免發生「世代性災難」。