國民黨文傳會副主委黃子哲批評採購疫苗「一劑無成」的駐德代表謝志偉，適時透過感謝一位疾管署的官員，成功搏得新聞版面；黃子哲酸這種「襯」，是一種「高級襯」，已經到達厚顏無恥領域中的新境界。

黃子哲說，鴻海創辦人郭台銘與台積電董事長劉德音帶頭殺出血路，居功厥偉不在話下，該企業以及疾管署相關人員也是幕後英雄。謝志偉大篇幅謝謝疾管署公務員，文章從頭到尾卻沒有絲毫的自省與慚愧，堂堂一個駐德代表無法幫自己的國家爭取到一劑疫苗，卻只能在事後藉由感謝來猛「襯」有功之人。

資深藝人張小燕在臉書轉發「別再刁難，趕快給疫苗」的圖片，被謝志偉隔空批製造仇恨。黃子哲說，張小燕的訴求是多少台灣人民的心聲，謝志偉不知以此自惕，幫忙爭取疫苗，竟然還對張開嗆，「這種外交官簡直渣到底了！」

黃子哲批評謝志偉到現在還在硬拗，如果民進黨政府買得到疫苗，那何必需要民間企業出手？若不是政府推三阻四，此事需要拖到1個多月？需要逼得讓郭董直接找上小英？政府最後願意放手，是龐大民意及嚴峻疫情的壓力使然，不然是你謝志偉的功勞嗎？

黃子哲批評，謝志偉除了尸位素餐以及跳樑小丑外，看來也只剩下「謝謝」的功能，真正成為名符其實的「謝代表」。