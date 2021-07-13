配合中央流行疫情指揮中心宣布7月13日鬆綁部分戶外場域，林務局14處國家森林遊樂區於今日開放遊客入園，在根據中央流行疫情指揮中心防疫指引、維持入園人數管控之前提下，以位於北部的滿月圓國家森林遊樂區為例，截至下午四點累計入園人次超過960人；位於台中市的大雪山入園累計人次也超過300人；嘉義縣的阿里山累計人次則超過275人。入園遊客均配合園區防疫與管制措施，同時在園人數亦維持於管制人數以下，且均全程佩戴口罩，並配合維持社交距離。

經園區現場人員詢問遊客表示，三級警戒發布後，已很久沒有機會到戶外透透氣，很高興於微解封期間可以到森林遊樂區走走，且園區有遊客人數總量管制，只要大家都遵守相關規範，就可以安心在森林裡抒放身心。亦有遊客表示自己習慣購買電子門票進入森林遊樂區，因為可以免收停車費很划算，而且園區服務人員均有佩戴口罩與面罩進行服務，防疫措施完整讓大家遊園更安心。

林務局提醒，受COVID-19疫情影響，國人已近兩個月難以從事戶外活動，體能狀況可能受影響，且目前仍為三級警戒期間，森林遊樂區均實施遊客總量管制，如在園人數到達上限將採一出一進。仍建議遊客避免跨區移動，僅安排半日至一日遊之行程，出發前務必注意自身與同行成員身體狀況，如身體不適請暫勿出門。

另外週末假日將至，屆時可能湧現出遊人潮，請遊客務必配合防疫措施，出遊前先至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢場域開放情形與園區遊客人數，如遊客已達管制上限，請避免再前往。

林務局表示，疫情期間為減少遊客與售票人員直接接觸，鼓勵大家使用電子門票進入國家森林遊樂區，遊客只要將上網購買的電子門票存於手機，給驗票人員掃瞄QRcode即可入園，使用電子門票還可享平假日均一價與東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、雙流與池南等國家森林遊樂區免收停車費優惠，安全又省錢。大家可使用電腦或手機於「森林好好玩」購票網站或是Klook、KKDAY等線上通路購買。