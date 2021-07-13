被控2016年不當收購太陽能板安裝業者SolarCity，電動車龍頭特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk），12日出庭替自己辯護。他除了否認利用權勢施壓董事會促成這樁交易，還提到若非他擔任執行長，特斯拉就「完蛋了」。

擁有特斯拉股份的工會退休基金與資產管理公司集體興訟，指控穆斯克這位科技大亨，強硬施壓特斯拉董事會動用公司資產，以26億美元全股票收購SolarCity。

穆斯克當時在特斯拉與SolarCity皆持有22％股權，而SolarCity是由他的堂兄弟創立。原告控訴這起收購案，是穆斯克密謀自我圖利，替他投資的這家瀕臨破產公司解套紓困。

訴狀指控穆斯克，強勢主導特斯拉董事會有關收購SolarCity的討論，敦促特斯拉多花點錢買下SolarCity，關於這家太陽能板安裝業者財務體質每況愈下，穆斯克有蓄意隱瞞誤導股東之嫌。

穆斯克在庭上強調，SolarCity交易案是由特斯拉董事會全權處理，相關條件協商他並未參與其中。

穆斯克周一前往德拉瓦州法院出庭作證，他在將近5小時沒有陪審團的審理中自我辯護，聲稱收購SolarCity，對他替特斯拉設想的10年永續性能源戰略至關重要。

他表示:「我認為SolarCity沒有財務上的問題。為了開發令人驚豔的產品，你確實需要經過緊密整合的太陽能及電池解決方案。若SolarCity是家獨立公司，我們做不出來整合完善的產品。」

穆斯克在證詞中還說，他曾試著努力交出特斯拉CEO棒子，「但我非當不可，坦白說要是我不繼續當執行長，特斯拉就完蛋了。」

原告要求將SolarCity的交易費用返還給特斯拉。換句話說，萬一穆斯克敗訴，法官可能判賠26億美元給特斯拉。

司法專家表示，法官將尋求穆斯克是否威脅董事會成員、或特斯拉董事無法抗拒穆斯克的證據。