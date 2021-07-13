陸委會主委邱太三上任後，拋出兩岸「春暖花開」，並多次表示，準備推動兩岸疫後逐步恢復正常交流，沒想到，台灣在5月中疫情大爆發，首當其衝的就是疫苗不足的問題，從起初大陸表明願意贈與台灣疫苗，但陸委會表示，並無收到實質的文件，稱「對岸不必假好心」，直到近日上海復星醫藥宣布，將向台積電、鴻海（永齡基金會）委託的裕利醫藥銷售共計一千萬劑mRNA新冠疫苗。

兩岸在疫苗問題上有所爭論，大陸網上更出現對此事件的態度反彈，認為大陸有心捐贈疫苗給台灣，卻受到政治化操作污名化，似乎已打破了兩岸疫後交流的默契。淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新認為，政府並無拿出想推動兩岸逐步恢復交流的誠意，當國內缺乏疫苗時，地方政府、民間團體試圖想用自己的力量購買疫苗時，政府應該出於一個幫助者的角度，去給予民間更多支持，而不是設下重重關卡。國民黨大陸部主任、台大政治系教授左正東則認為，「疫情受控後才逐步恢復交流的這個前提已不存在」，目前看來疫情有長期化的趨勢，這恐怕才是影響兩岸恢復交流的重大變數。

陳一新指出，衛福部長陳時中日前已坦承，國產疫苗可能有不被國際承認的風險，歐盟成員國預計7月推出歐盟數位新冠證明，屆時即使國人施打國產疫苗後，在各國間可能還是有不被承認的問題。所以當民間力量、地方政府有想要購買國際上認可的疫苗時，政府是應該給予支持與幫助的，例如鴻海集團創辦人郭台銘早就有意協助政府購買500萬劑BNT疫苗，備齊所需資料後，陳時中說，「獨缺原廠授權書」，所以直到7月中才確定有疫苗，政府應該協助爭取，而不是設下重重關卡、政治化操作。

左正東說，自蔡總統元旦談話、邱太三拋出兩岸「春暖花開」後，曾有幾次的機會檢驗或兌現民進黨政府的承諾，但事實證明並不理想。一是在鳳梨禁止出口事件中進行政治操作，放棄以技術問題恢復接觸談判的機會；二是在這次疫情爆發後，大陸官方數度釋放善意，大陸上海、江蘇、民間也表達捐贈疫苗的意願，但是陸委會對大陸善意惡言相向，對大陸民間捐贈相應不理。從上述的發展來看，一方面，看不出來蔡政府有恢復兩岸正常交流的意願，另一方面，「疫情受控後才逐步恢復交流的這個前提已不存在」，目前看來疫情有長期化的趨勢，這恐怕才是影響兩岸恢復交流的重大變數。

對於兩岸未來的交流模式，陳一新說，以兩岸現在官方不對話的情況，未來交流逐漸趨於民間，能透過民間完成的領域，政府的角色將會被地方政府、民間取代，但很多情況，在政府不給予幫助的情況下，民間也很難做事，例如此次疫苗事件就需要政府出面簽約，無法單靠地方、民間力量完成。左正東說，這次疫情也看到，當台灣出現嚴重的疫苗短缺時，也有不少民眾到大陸去施打疫苗，這是民間自發行為牽動兩岸交往的案例，但必須要注意的是，非常多的事情必須通過政府來認證、解決，這讓民間的自發行為只能在有限的範圍，最終還是要需要政府的默許，或是得到在野政黨的奧援，讓政府不得不相應放寬限制。

陳一新說，兩岸若要真的恢復交流，需要不斷「試探」，而這種試探就是釋出善意，例如開放陸生來台、讓陸生、陸配享受台灣健保等措施，再觀察對岸的回應。

而對於此次事件是否會影響未來陸生來台的狀況，左正東表示，因為兩岸漸趨緊張所產生的敵意，的確可能會影響陸生來台的意願。但最大的阻礙恐怕還是疫情造成的不確定性和額外成本，更可能讓陸生卻步。當然，現在大陸已經把允許來台陸生限定於原本在台就讀的陸生，這個政策能否放寬，還有待於兩岸關係改善。