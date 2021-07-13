蔡英文總統今天宣布將再次邀請台積電創辦人張忠謀擔任今年度的APEC領袖代表，對此，國民黨表示，張忠謀數次出席APEC會議，相信以其豐富經驗，企業界應無人能出其右。

除了宣布邀請張忠謀擔任今年度亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表，蔡英文總統也請張忠謀透過7月16日加開的「非正式領袖閉門會議」表達兩項主張，期許APEC組織就成員體各國公平、迅速取得疫苗做更多的努力。

對此，國民黨表示，張忠謀過往數次擔任領袖代表出席APEC會議，相信以其豐富經驗，企業界應無人能出其右，不過也提醒蔡政府，應該依循往例爭取由卸任副總統、前行政院長等嫻熟各類政府政策的領袖代表出席，與各國領袖共聚一堂；過去國民黨執政時做得到，民進黨為何如今卻做不到。

國民黨文傳會副主委鄭照新也說，張忠謀創辦人出任APEC領袖代表多次，自然是一個穩定的選項，然而，過去國民黨執政時期，由於穩定處理國際關係，降低矛盾與爭議，也有爭取由卸任副總統、前行政院長等更嫻熟各類政府政策的領袖代表出席的成功往例，若執政黨能夠更穩定處理國際關係，降低衝突，將可為APEC代表人選與國際參與，創造更多選項與空間。