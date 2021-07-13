美股財報周起跑，美股昨晚由銀行股率先上漲，特斯拉大漲4.38%，三大指數創收盤新高，道瓊指數距35000點僅一步之遙。

台股在美股帶動下。開一點高壓力盤，一度勁揚200點到18018點，電子由半導體及車用領攻，但航運及鋼鐵在盤中跳水，終場小漲33.19點，收在17847.52點，守住5日線17808點，成交值擴大到6563.75億元。三大法人同步買超，合計買超256.46億元，自營商買超21.42億元，投信買超5.58億元，外資及陸資買超229.46億元。

今日由台積電唱獨角戲，帶動指數上漲，IC設計群族新唐、迅杰、凌通、安國及高價的祥碩、愛普等高掛漲停；矽晶圓中美晶再創新高成盤面亮點；航海王落難，鋼鐵人沉淪，成為空方狙擊的標的，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海全部打入跌停；散裝貨輪慧洋、裕民、中航等潰不成軍，成為今日無法順利攀登萬八的敗筆。

鋼鐵股聚亨、彰源、燁興、官田鋼亮燈跌停，肅殺之聲嚇壞了投資人，大盤

指數雖小漲，但一樣股市兩樣情，買對股票漲翻天如部分IC設計，買錯股票沒明天，追逐市場熱門標的的散戶哀鴻遍野。

明日止跌需看貨櫃三雄，其中最弱勢的長榮是觀察指標，若萬海和陽明跌深反彈，便可拉抬長榮避免持續下探。值得留意的是，陽明跌破現增價，大股東交通部和國發會基金各擁有46萬張，應會有所動作，這次陽明現增291億元足以改善財務體質，對公司絕對是利多，但市場不領情也莫可奈何。

就大盤技術面來看，指數站穩5日線之上，應屬強勢整理，再攻萬八還是有機會，惟在結構上必需調整脚步，航運、鋼鐵止穩是必要條件，因貨櫃三雄列入台灣50動見觀瞻。

投資人操作策略應汰弱留強，長線操作者可買金融雙雄國泰金及富邦金，兩大金控上半年皆繳出漂亮成績單，獲利相當驚艷；貨櫃三雄具超優基本面，待修正完畢後，將展開報復性反彈，至於何時買點浮現？有四大觀察重點，萬海籌碼優勢 若領先止跌可穩軍心；陽明跌破現增價距離低點不遠；法人回頭站在買方；在K線上，若出現長下影線或開低走高是買點。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

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