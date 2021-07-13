美國拜登政府正在正討論一項數位貿易協議，涵蓋中國以外的印太地區主要經濟體，做為遏制中國在印太地區影響力的重要措施。知情人士稱，協議將為數位經濟制定標準，包括數據資使用、貿易便利化與電子海關程序等規則。

《路透》引述《彭博》指出，知情人士披露此項消息，但白宮與美國貿易代表辦公室的官員均未對上述消息做出回應。

報導說，該協議可能包括加拿大、智利、日本、馬來西亞、澳大利亞、紐西蘭和新加坡等國家。該協議可能為數字經濟制定標準，包括有關資料使用、貿易便利化和電子海關安排的規則等。

報導分析稱，這也將表明，拜登政府對尋求新的貿易機會極感興趣。

《多維新聞》引述分析稱，更重要的是美國前總統川普於2017年決定退出《跨太平洋夥伴關係協定》（Trans-Pacific Partnership，簡稱TPP）談判之後，拜登政府這項新政策顯示美國正在努力將為印太地區提出一項全新的區域經濟協定，而印太地區被認為是當今世界上經濟和戰略意義最重要的地區。

包括美國貿易代表辦公室前副代表卡特勒（Wendy Cutler）在內的支持者認為，該協定可以借鑑該地區的現有安排，包括《美日數字貿易協定》（U.S.- japan Digital Trade Agreement）等。

卡特勒認為，達成一項數字貿易協議將「讓美國重新回到亞洲的貿易遊戲中，同時考慮重新加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的好處」。