新光產物(2850)董事會13日通過7月28日除息，每股配發1.95元現金股利。新光產物表示，隨著疫苗施打的普及與疫情應趨和緩，對110年營運仍保持樂觀，但隨時注意疫情發展與市場動態，做滾動式策略調整。

新光產險於7月13日召開年度股東會，因新冠疫情，除採實名制登錄入場、並確實測量體溫、消毒等防疫措施，更分流制度，準備兩個場地及視訊連線，可互相掌握各場地的開會情況，並按室內不超過20人與保持1.5公尺的社交距離的規定，以保護所有與會股東及工作人員的健康。

新光產險13日股東會於會中通過109年營業報告書、財務報表等各項議程。新光產物 109年度表現亮眼，全年簽單業績達200.55億元，突破兩百億大關；成長率7.29％，市占率10.7％穩居業界三大，而投資收益的部分達8.01億元，較前一年度成長15％；稅後純益16.29億元，每股盈餘5.16元，並於會中通過每股配發現金股利1.95元。