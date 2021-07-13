老一輩總是愛收藏金飾，不少人也會傳承贈給下一代，但一名男網友發文抱怨，他的90歲阿嬤將自己珍藏60多年的金飾，贈送給太太，沒想到娘家竟然因為一個理由，沒告知女兒就將這條項鍊拿去典當了3萬元，此文引發網友怒火。

原PO在Dcard發文表示，自己和太太結婚多年，某天高齡90歲的阿嬤親手將珍藏60多年的嫁妝金項鍊交給他，然後說：「乖孫！這條金項鍊是給我孫長媳」，原PO也遵照阿嬤的意思，把這條具有紀念價值的金項鍊交給太太。

可是原PO後來得知，岳母竟然把阿嬤送給孫媳的這條金飾拿去典當，到娘家理論，岳母卻不屑的說：「那條項鍊又老款式又舊，上個月拿去當掉了，現在去找應該被融掉了 ，要不然我把賣掉的3萬還你」，原PO為此與娘家鬧得很不愉快。

原PO氣得說：「這不是錢的問題，自己在意的是，這是阿嬤親手傳承給我的那份感覺，而且太太只看過一眼，就莫名其妙被拿去當掉了，心裡滋味酸酸的，眼淚不停流出來，我都不敢讓阿嬤知道，她傳承下來的心意被人糟蹋，60幾年的嫁妝，換來不對等的3萬塊」。