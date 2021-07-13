聯合國糧食及農業組織等國際機構和組織13日聯合發布的一份報告顯示，北韓在2018年至2020年間，營養不良人口為1090萬人，佔其總人口的42.4％。這個比例較2004年至2006年的33.8％，增加近9個百分點。

韓聯社報導，這份報告由聯合國糧農組織、國際農業發展基金會、聯合國兒童基金會、世界糧食計畫署和世界衛生組織共同發布。

以2020年為準，北韓未滿五周歲兒童中發育不良的孩子有30萬名，佔整體的18.2％。這與2012年的26.1％相比略有改善，也明顯低於索馬利亞（59.5％）、中非共和國（48.2％）、海地（46.8％）、葉門（45.4％）和馬達加斯加（43.2％），但仍處於較高水平。

此外，聯合國糧農組織還在報告中，將北韓等45國指定為需要國際社會援糧的國家。

報告警告，北韓2020至2021農業年度（2020年11月至2021年10月）的糧食缺口將達85.8萬噸，今年8月到10月或面臨糧食危機。