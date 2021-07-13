台灣民意基金會公布的民調顯示，民進黨政黨認同度在疫情爆發後出現「墜崖式崩落」。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這和疫情爆發以及蔡政府的防疫作為有關，並指民進黨方面的回應，是一種防衛性的說法，他更透露民進黨在2022年地方選舉，可能將面臨比2018年更加險峻的局面。

游盈隆今(13日)在政論節目《新聞大白話》中(3:07:35處開始)表示，政黨認同測量的是人們穩定而長期的心理傾向，不會隨著每次調查而有改變，從我們的調查可以發現，過去的1年半以來，民進黨政黨認同其實是維持在相當高的狀態，但在過去3個月下挫了15個百分點。

對於民進黨回應稱基本盤還在，游盈隆直言，這是一種防衛性的說法，但他們可能也不了解，我們做的政黨認同調查，和他們所想像的是不一樣的，而回過去3個月，很顯然非常多人原先認同民進黨，現在出走了，「我估算有300萬人左右，這是一個非常嚴重的打擊。

游盈隆認為，主要原因來自於疫情突然爆發，和長期以來以及目前這段期間蔡政府的防疫作為與不作為，其中最重要的當然就是疫苗，顯然人民非常不滿，他也分析了蔡英文對內和對外的一些動作，指以蔡英文為核心的執政團隊，過去1年半在防疫政策上犯了非常大的錯誤，天真的錯估病毒的滲透性和致命性。

同時，游盈隆指出，2018年地方選舉時，民進黨的政黨支持度，還不像我們之前講的，若純粹從支持度來看，還沒開始選舉，民進黨就已經掉到22%，藍綠勢力比例快速縮小到1.4幾倍的狀況，「不要把民進黨選舉贏視為當然，沒有什麼事情是當然的，尤其是選舉，選舉結果的不確定性是民主的特質，民進黨面對2022，我相信所碰到的是類似2018，甚至比2018更險峻的狀況」。

游盈隆也說，這次蔡政府隊疫苗處理的不當，是其進退維谷的根本原因，一開始去買BNT或許有很多波折，但後來發展國產疫苗也遭遇很多困難，人民越來越不相信只經過二期試驗的國產疫苗的有效性。

游盈隆還發現一個問題，就是鴻海和台積電若沒有積極爭取疫苗，現在台灣怎麼辦？這是很嚴重的問題，而他也坦言自己不曉得是什麼樣的原因，能和上海復星談成，並對此感到十分意外。