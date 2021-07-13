前兒童台主持人「焦糖哥哥」陳嘉行，愛台灣形象深植人心，然而他今(13日)在臉書發表「我媽媽昨天打莫德納疫苗，我剛預約AZ了，雖然我更想打國產高端疫苗」一席話就引發輿論兩極評論，一位身為高端疫苗二期試驗的受試者網友也看不下去，痛批焦糖哥哥這篇發文十分噁心，甚至透露高端二期解盲其實結果尚未出爐。

焦糖哥哥今日在臉書發文，提醒18歲以上的民眾可以開始登記接種疫苗意願，更自曝他已預約打AZ，雖然他更想打台灣製的高端疫苗，但第一劑有什麼就打什麼，保護自己也保護別人。

焦糖哥哥一席話不意外地引發網友兩極評論，不少人諷刺他用嘴撐高端，身體倒是挺誠實，「你手臂不留給國家，台灣價值不足喔」、「嘴巴說打國產，身體卻很誠實打進口疫苗，呵呵」、「挺高端聯亞是工作，打az是生活，笑死」；但焦糖哥哥也有話說，在留言回應直言「我還真希望我有特權可以打高端疫苗」。

只是焦糖哥哥的發文，連高端的受試者也看不下去了。一位網友稍早在PTT發文直言，「看到他發這種文，對於我這種有去做高端二期試驗的受試者，我只能說真的十分噁心。」透露自己因為卡在解盲階段中，所以什麼動作都不能做，更回應愛台灣的焦糖哥哥，不需要有特權，只要再等幾天就能打高端。

高端受試者PO文批焦糖哥哥。(取自PTT)

不過該網友在回應網友質疑「二期不是早就解盲了嗎？」更意外揭開了一個驚人秘密，「解什麼盲？我們二期的人都還不知道自己打什麼，上次那個只是期中報告而已，然後媒體自己在那邊說二期解盲成功。」同時他也表示承辦人員私下透露，差不多7月中旬就會有解盲結果。

對於該網友爆料高端二期解盲結果尚未出爐，也引發PTT網友熱烈討論，「那天吹得很像二期通過了，以為開始三期」、「我沒關心高端所以只知道開記者會沒去細看內容，但真的有騙到」、「被綠共的認知作戰騙了」、「還沒解盲，我老公有測試，沒通知」。