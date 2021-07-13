民視《這事有影嘸》本周最新1集邀請到王中平、王彩樺、命理師詹惟中、當舖狀元秦嗣林老師，一起與主持人林美秀大聊「這些神奇寶貝保我健康平安渡難關」的話題。開場王彩樺就秀出自己的寶貝天珠，分享這可是讓全家人躲過生死觀的護身符。

王彩樺說某次老公開車在高速公路，突然傾盆大雨，不幸跟前車產生大碰撞，當時女兒才5歲，坐在後座，保母阿姨跟女兒都在後座撞成一團，老公在前座，不但沒有因超強的撞擊力受傷，連方向盤都沒碰到，唯獨身上的天珠竟然撞成2半，她堅信這就是天珠為家人擋了煞，保她們一命。王彩樺還有另1個寶貝「心經手環」，有次節目錄製中，她把手環送給了1位女兒因車禍長期臥床的委託人，不料過了3個月，委託人打來說她女兒戴上心經手環後現在不只可以行走，也不需要拐杖了，讓她超感動，表示真的很神奇，寧可信其有。

王中平也分享自己的兒時玩伴，長大各自奮鬥，但有一次對方受神明指點，就去經營營造工程開怪手，一次工程中挖到一個龍頭魚身的擺件，並且夢到說要將這個東西轉交給會唱歌的一位朋友，於是對方就想到自己，他也就將這個寶物放在自己湖邊的別墅，後續所有事情都反展的很順利。秦嗣林老師分析，像這樣龍頭魚身的物件象徵鰲魚，意旨得到的人事業、人生都會升級，都會往好的方向發展，絕對是寶物。

詹老師也分享自己的最佳招財物「翠玉貔貅巧雕」，放在書桌增加讀書運，放在客廳茶几可以招財，放在冰箱上面可以咬無數食物代表生活穩定，他則放在保險箱，讓它繼續咬錢進來。現場大家則激動要求秦老師趕快鑑定，大家對於詹老師的貔貅可是「充滿懷疑」。秦老師也馬上分析，玉有兩種，軟玉及硬玉，且要注意買翡翠別只買證書，因為證書有可能是假的，一聽到這句詹老師整張臉都垮了，現場笑到不行。但秦老師補充：「假的也沒有關係，因為假的裡頭可能也有法力」，更現場喊出鑑定價30萬元，讓詹惟中好高興。

詹惟中更補充，自己從小就對玉有了解，玉有不同的圖騰，可能像龍、可能像魚，小時候認識的阿姨看到一個應要價值5萬塊的玉鐲，對方卻只賣她2萬塊，不料買回後的1個月，小孩遇車禍、老公重病、自己倒會，仔細想想才發現是自從買了兩萬塊的玉，於是賤價賣回給老闆，才從旁聽說第一手的主人也是家中衰事不斷，買玉千萬要小心，買賣源頭要注意，物超所值也不一定是好事。