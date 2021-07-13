義捐個人防疫裝備 減輕基層同仁負擔

台灣民眾黨台北市黨部與立法委員高虹安12日舉辦聯合捐贈活動，總共捐出300件P1等級的隔離衣、60罐4公升裝的專業消毒酒精、7500個口罩以及600組防護面罩，分別贈給台北市消防局第二大隊及第三大隊、台北市警察局中山分局及大同分局，共計四個警察消防單位，以減輕基層同仁採購個人防護裝備的負擔。

台北市黨部林國成主委表示，自己身為台北市議員，長年以來都很關心警察及消防同仁的福利，而在知名台劇「火神的眼淚」熱播之後，很高興現在有越來越多人也都開始關心警察及消防人員，尤其在疫情期間，消防及警察同仁的任務量不但沒有減少，反而還增加如取締未戴口罩等勤務，在外執勤救護也無時無刻都必須佩戴齊全的防疫裝備，因為個人防疫裝備為消耗品，每日的用量很大，民眾黨為減輕消防及警察同仁購置裝備的負擔，本次特別感謝高虹安委員的協助，透過達永真善美文教基金會莊政儒董事長、台北市美麗大直發展協會、許明非顧問、林哲弘董事長及薇閣文教公益基金會李傳洪董事長的熱心公益慷慨解囊，促成這批防疫物資捐獻。

林國成主委表示，在台北市確定升級三級警戒之後，台灣民眾黨台北市黨部率先停止所有非必需的黨務運作及政治活動，轉型成慈善公益及防疫物資的集散地，在此也要感謝這幾週來陸續響應台北市黨部的各界善心人士，至今透過台灣民眾黨台北市黨部協助捐贈的部分，累計已捐出的部分有現金十餘萬元、醫護餐點3000多份，隔離衣、口罩、面罩、鞋套等合計超過萬件，再次證明台灣是一個充滿愛心與關懷的國家，而台北市更是一個公益友善的城市，同島一命不只是口號而已，大家生活在同一片土地上，不論是士農工商警察消防，只要認同台灣、愛護台灣就都是我們的家人，防疫不分你我，沒有人是局外人。