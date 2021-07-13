行政院長蘇貞昌今天表示，台灣有漏水率高的問題，他已指示台灣自來水公司趁疫情期間，優先盤點夜市、市場等場所，並加速汰換全國水管，堵住漏水問題。

蘇貞昌今天視察基隆市過港路、廟口等汰換管線工程，他致詞時指出，自來水漏水率高是因為水管埋在地底下，施工容易受阻，也較為不便，因此疫情初期便交代台水公司，應優先盤點夜市、社區菜市場等類似場所汰換水管；如同先前遭逢缺水大旱，也是水庫清淤的好時機。

蘇貞昌說，基隆十年前的自來水漏水率高達32.3％，等於漏掉1/3的自來水，經逐步改善，西元2020年漏水率降至24.14％，相當於漏掉1/4的自來水，但他認為還能更好，因此再一次擔任行政院長，一定要把台灣的水資源建設做好。

蘇貞昌認為，水管汰換應將眼光放遠，可分段施作，他已責成台灣自來水公司董事長胡南澤全國同步施作，及早汰換老舊水管，如基隆暖暖社區、過港社區及廟口的汰換水管工程均可同步施作，包含投入近新台幣2億元預算的老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫也可同步進行。

蘇貞昌說，中央會全力支持相關經費，如此進度才會加速，也請基隆市政府協助排除一切障礙，就如同施打疫苗，一旦地方配合度高，即可快速施打，這樣的政府才是會做事、有效率，也符合民眾需要。

蘇貞昌表示，台灣經濟成績在世界排名前段班，在降低漏水率的處理上應可做得更好，除請台水公司盤點全國各地應汰換的水管數量及執行情形等，各縣市政府也應配合水管汰換等工作。

他說，也請民眾共同監督地方政府，加速汰換水管，如此才能大幅降低全國漏水率，而堵住漏水，可為國家省下數個水庫的水量，且對民眾健康更有保障。