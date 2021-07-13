高中職新生入學放榜，暨大附中入學榜首劉宏一，會考成績5A9＋＋，達台中一中錄取標準；此外，今年成績可錄取前幾個志願標準的新生有42人，代表學校老師教學成績受到高度認同，吸引南投縣與台中市高分群學生就讀。

暨大附中校長張正彥指出，今年高一新生來自台中市29所國中、南投縣18所國中，另有高雄市、桃園市和雲林縣3所國中畢業生選擇就讀，其中有多位同學以第一志願入學，足見暨大附中獲得各方肯定。

張正彥表示，新生入學成績最高分是劉宏一，也是近年就讀附中5A同學成績中最高紀錄，劉宏一畢業於埔里國中，選擇暨大附中就讀，考量離家近、就近入學，可以和家人多相處，也可以利用省下來的交通往返時間，好好讀書充實自己。高中想就讀教育部數理實驗班或語文實驗班，未來希望順利考上國立頂大。

劉宏一對於生態環境觀察，非常有興趣，平時喜歡看書、彈鋼琴，未來想當高中老師，教授英文或自然等相關科目。

張正彥表示，暨大附中與8所頂尖大學簽定多項策略合作，讓學生了解高中職與大學之間的課程、實作、就業等，盡早為「升學、就業」作好完整了解與規畫。

張正彥說，非常感謝國中師長、家長們的大力支持，全校師生一起努力，運用網路、特色行銷、線上招生影片，以豐富活潑的方式，讓國中學生及家長認識暨大附中，也讓暨大附中詢問度大增，今年高分群入學成績再創新紀錄，期盼高一入學的同學們，可以透過學校提供的「多項新課綱數位資源」，進行超前部署與學習，並注意今年報到方式及各項訊息。