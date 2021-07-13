全球首個陸上商用模塊化小堆（小型核子反應爐）玲龍一號在海南開工。（取自中核集團官網）

在核電領域，全球首個陸上商用模塊化小堆（小型核子反應爐）玲龍一號在海南開工，標誌中國在模塊化小型堆技術上走在世界前列。中國核工業集團有限公司（簡稱中核集團）13日公告，中核集團海南昌江多用途模塊式小型堆科技示範工程（小堆示範項目）在昌江核電現場正式開工。

據介紹，小堆示範項目採用的中核集團玲龍一號（ACP100）技術是集團通過十餘年自主研發並具有自主知識產權的多功能模塊化小型壓水堆堆型，是繼中核集團三代核電華龍一號後的又一自主創新重大成果。2016年，玲龍一號成為全球首個通過國際原子能機構安全審查的小型堆。

區別於傳統核電技術，模塊式小型堆技術具有小型化、模塊化、一體化、非能動的特點，安全性高，建造周期短，部署靈活，可以作為清潔的分佈式能源，供電的同時可滿足海水淡化、區域供暖／冷、工業供熱等多種用途，適用於園區、海島、礦區、高耗能企業自備能源等多種場景應用。

玲龍一號發電功率12.5萬千瓦，建成後年發電量可達10億千瓦時，滿足52.6萬户家庭生活所需。

另有分析指，核反應堆技術是核航母建造的核心技術。玲龍一號小堆馬力高達30萬，比美國尼米茲級核航母的26萬馬力都大，且符合軍用小型化的特點，表明中國的核反應堆技術又提升了一大步。如果以此為基礎，一步一步走，就離建造核航母不遠了。

對於中國核電技術發展引發國際關注。《日本經濟新聞》在2020年9月2日曾稱，中國核電規模預料最快於2030年，就會超過美國成為世界第一。中國核電不僅限於境內發展，更展開出口核電技術營銷攻勢，巴基斯坦就正使用4個中國核電機組。

據世界核協會（World Nuclear Association）數據，截至2020年4月，中國核電廠裝機容量，即發電功率總和，以4500萬千瓦排行第三，僅次美國及法國。中國目前計劃建造核電機組數目超過40個，而日本與歐美等國在福島福島核事故後，有意減用核電，在建和計劃興建的核電站數目很少。