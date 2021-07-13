澎湃新聞今（13日）發布社論指出，大陸新冠病毒疫苗接種遵循「知情、同意、自願」的基本原則。但是近期，一些地方政府發佈通知，未接種新冠疫苗（禁忌症者除外)不許進入超市、醫院、車站等重點公共場所，引發公眾熱議。

文章強調，盡快接種疫苗，是對群眾生命安全和身體健康負責。但應該接種、鼓勵接種，不等於強制或變相強制要求接種。必須要區分「不願接種」與「不能接種」的情形，不能「一刀切」，更不能為了完成疫苗接種任務搞攀比或亂作為。

文章指出，早有疾控專家表示，並不是所有人都適合接種新冠疫苗。自身有疾病以及存在疫苗過敏的人群，自然不用接種。一些群眾「應接」但因各種原因「未接」，或仍在觀望的，也應該理解、尊重。

文章稱，今年4月11日，大陸國務院聯防聯控機制新聞發佈會就明確指出，要堅持「應接盡接」和自願原則相結合，引導並鼓勵群眾積極接種、主動接種。這一原則和基調，到目前還沒有證據表明已經改變。針對個別地方接種工作中出現的簡單化，甚至「一刀切」的情況，國家衛健委還兩次表態：必須堅決予以糾正。

文章認為，「應接盡接」與自願原則並不是對立的，而是相互補益、共同促進的。「應接盡接」要求的是廣泛性，自願原則體現的是對不同個體的尊重、對特殊情況的科學態度。惟有協調好二者，才能構建起強大的防疫體系。

文章強調，疫苗接種工作，與疫情防控工作一樣，對基層治理能力也是一場大考。要充分認識到，任何「一刀切」思維和激進的舉措都是魯莽的、不可取的；既要落實「應接盡接」，也要充分考慮到個體的健康狀況、接種意願，充分告知、廣泛動員，以尊重贏得群眾的支持和配合。

文章呼籲，在這一過程中，鼓勵、獎勵式的辦法可以有，限制、禁止性措施則應當審慎，能不出台就不出台。像限制未接種人員出行這種規定，已經與「自願原則」有所抵牾，即便「有禁忌症者除外」，也會為部分民眾帶來心理上的疑慮和生活上的不便。