瑞秋懷茲（左起）、史嘉蕾喬韓森、佛蘿倫絲普伊皆為前後任的黑寡婦。（迪士尼影業提供）

漫威大片《黑寡婦》將在明（14日）登場，該片找來奧斯卡最佳女配角瑞秋懷茲（Rachel Weisz）加盟，挑戰久違的動作打戲。2011年與丹尼爾克雷格結婚的她，2018年產下小女兒，卻在不到1年的時間進組拍片，體態結實、身手矯捷的模樣，讓人難以置信。她近日受訪時透露一切靠努力，「我確實得需要去健身房，做了一些皮拉提斯，此外也學了點武打招式！」

瑞秋懷茲在片中與大衛霍柏（David Harbour）假扮夫妻檔，陪伴史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）與佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）度過童年時光。不過她的真實身份為初代「黑寡婦」梅琳娜，擁有過人能力。為了詮釋角色蘇聯女間諜，她也費盡心思模仿俄國口音，也坦言不論是口條還是肢體，都相當具有挑戰。

間諜角色不是每個人都能完美駕馭，不過瑞秋懷茲早在2012年的《神鬼認證4》就當過臥底特工，一回生二回熟，這次間諜角色再找上門，她自謙：「只是大家想像『間諜』的生活非常迷人、刺激、與眾不同。故事中當間諜看起來很刺激，也很危險。」問起如果有一天小孩當了間諜，該如何反應？她則笑道：「我想，如果他們是很優秀的間諜，我猜我永遠不會知道。」

問起這回最大的挑戰為何？她說道：「我本來想要回說『全部都很難』，不過這樣聽起來太負面了！我想說，這些全都是很有趣的挑戰，演了一個全新角色，然後說起『OK，我是黑寡婦』的那種信念是一種挑戰。不過只要去相信自己是角色後，其實就不會太難，是很美好的挑戰！」她也對期待已久的粉絲說道：「天吶！感謝你們的耐心等待。」