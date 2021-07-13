在A股上市的大陸半導體企業京東方A於13日公布業績預告，預計2021年半年度淨利潤達人民幣（下同）125億元～127億元，較上年同期增長1001％～1018％，等於增逾10倍，獲利超驚人。

新浪財經報導，對於業績激增的主因，京東方表示，2021年上半年，半導體顯示行業持續保持高景氣，受益於需求持續旺盛和驅動IC等原材料緊缺的供給持續緊張，行業呈現供不應求的局面，IT、TV等各類產品價格均有不同程度的上漲。

同時，上半年該公司成熟產線保持滿產滿銷，LCD主流應用市占率繼續保持領先，產品結構進一步改善，高端產品占比明顯提升，盈利能力繼續提升，經營業績增長顯著高於價格漲幅，行業龍頭優勢進一步體現。

該公司稱，亮眼的業績表現背後，是京東方在市場份額、前瞻技術及創新轉型方面持續發力，不斷突破的成果展現。2021年上半年，京東方顯示產品出貨量和市占率持續穩居全球第一。目前，全球每四個智慧終端機就有一塊顯示器是來自京東方。

京東方A於13日收盤微漲0.63％，報6.4元，最新總市值為2227億元。