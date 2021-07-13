行政院發布去（109）年國家資通安全情勢報告發現，勒索軟體攻擊肆虐全球，我國公私機關部門亦難倖免於外，攻擊對象也從過去隨機攻擊，轉變成鎖定大型企業或政府關鍵基礎設施領域的目標式攻擊，109年某機關就曾遭受勒索軟體攻擊，造成三級資通安全事件。

不過，去年政府機關通報資安事件為525案，近三年來看，有下降趨勢，大前（107）年為754件，前（108）年674件。資安事件依所造成的機密性、完整性及可用性衝擊嚴重度分級，去年525案中，最輕一級事件共451案、二級65案、三級9案，並無四級事件，其中非法入侵占68.76％為最大宗，其餘還包含網頁攻擊、設備問題、阻斷服務等。

行政院每年定期公布國家資通安全情勢報告，報告表示，勒索軟體會藉由加密檔案，致使受害者無法正常使用電腦，影響業務運作，進而達到勒索贖金的目的，攻擊對象也從過去隨機攻擊，轉變成鎖定大型企業或政府關鍵基礎設施領域的目標式攻擊。

舉例來說，去年某機關發現遭受勒索軟體攻擊，駭客經暴力破解設備維護廠商使用的帳號密碼，再橫向擴散至其他設備，利用勒索軟體加密資料，致相關資通系統無法於可容忍中斷時間內恢復運作，造成三級資通安全事件。另外，在能源領域也發現勒索軟體攻擊案例，是駭客入侵公司系統長期潛伏及探測，最終利用勒索軟體加密重要檔案，以要脅鉅額贖金。

面對勒索軟體攻擊成為常態，報告強調，如何制定應變措施，以縮短災害復原耗費的時間將成為關鍵。建議各機關應落實系統弱點修補，及軟韌體更新作業，在設定系統登入密碼時應符合複雜性原則，網路架構上應有適當區隔及存取控制，重要資料應建立異地備份備援機制，定期辦理營運持續演練，降低資通系統遭受勒索軟體攻擊的風險，並強化機關成員的資安意識，避免點擊來路不明的檔案或連結。

政府機關面臨的五項資安威脅，包含持續出現個資遭洩案例、勒索軟體阻斷系統服務運作、物聯網設備因韌體未更新遭植入惡意程式、進階持續性威脅攻擊竊取機敏資料、及政府機關委外供應鏈遭駭侵。

有關持續出現個資遭洩案例，報告顯示，某機關曾因廠商誤將未經遮罩的敏感資訊上傳網站，致民眾個資外洩，建議各機關應加強同仁對個資管理的教育訓練，定期檢視同仁存取個資及機敏資料的權限設定，建立資料上傳審核流程，加強防護敏感資料檔案。

此外，因應疫情需求所蒐集的實名登錄個資，應指定專人辦理並善盡資料保護責任，落實管控與刪除銷毀作業。