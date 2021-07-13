俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗研發商今天表示，已經與印度血清研究所（Serum Institute）達成協議，每年在印度生產3 億劑疫苗。

為開發衛星-V疫苗提供資金的俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund RDIF）在聲明中表示：「雙方有意每年在印度生產超過3億劑疫苗，預期首批疫苗將在2021年9月生產完畢。」

俄國去年8月註冊衛星-V疫苗，為俄國所研發4種疫苗的第一種，俄羅斯直接投資基金表示已獲批准在67國使用。

衛星-V疫苗的研發倉促，而且在進行最後階段試驗之前就配送使用，使得此疫苗安全性一開始受到各界質疑。

不過，衛星-V疫苗自此之後獲得專家認可，使得上個月宣布已接種衛星-V疫苗的俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在科學和地緣政治方面都贏得成功。

俄羅斯直接投資基金執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）表示，與印度血清研究所的協議，是提高衛星-V疫苗生產能力的「一大步」，最終會有助「在印度和全世界拯救性命」。

他說，已經展開技術轉移，預期未來幾個月將開始聯合生產。

印度血清研究所執行長普納瓦拉（Adar Poonawalla）在聲明中表示，衛星-V疫苗展現出「高效力和良好的安全紀錄，印度和世界各地民眾可全面取得衛星-V疫苗至關重要」。